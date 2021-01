Le bureau RGo Touch Desk 120 a été conçu comme un bureau complet pour une utilisation quotidienne intensive. Il a été pensé tout autant pour travailler que pour jouer ou streamer pendant de longues heures. Réglable électriquement en hauteur, il propose plusieurs niveaux pour s’adapter à tous les types de gabarit et besoins, ou positions préférées.Que ce soit par sa forme, ses dimensions (L 120 x P 60 x H 73-118 cm) ou ses fonctionnalités, ce bureau a été imaginé pour que vous soyez installé dans les meilleures conditions possibles. Vous pourrez le régler à votre guise à la parfaite hauteur, y poser aisément 2 à 3 écrans, charger votre téléphone et plusieurs autres devices.Le RGo Touch Desk 120 existe en deux couleurs : en noir ou en blanc, vous permettant de choisir la meilleure version pour qu’il puisse s’intégrer parfaitement à votre intérieur.

posted the 01/29/2021 at 11:56 AM by mugimando