Je commence doucement mais surement mon avancée dans le versus fighting et je me rends compte que même si la manette PS4 est vraiment une bonne manette pour ce genre de jeux avec mes gros doigts ça devient compliqué des foisJe voulais donc savoir s'il existait des manettes abordables niveaux prix et avec un meilleur confort juste pour vous prévenir j'utilise le d-pad et je n’ai jamais utilisé de stick arcade du moins que très peu du coup je sais même pas j'aime ou non.Du coup si vous avez des propositions de manettes dites le moi histoire que je regarde un peu et qu'à la fin je me fasse une idée sur quoi choisir.Merci par avance pour tous vos messages et vos conseils