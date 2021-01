Sony Pictures a annoncé que Uncharted, Ghostbusters : Afterlife, Cendrillon, et Peter Rabbit 2 : The Runaway ont tous été retardés.Uncharted a été déplacé du 16 juillet 2021 au 11 février 2022.S.O.S. Fantômes : La vie après la mort est passée du 11 juin 2021 au 11 novembre 2021.Cendrillon est passée du 5 février 2021 au 16 juillet 2021.Peter Rabbit 2 : The Runaway est passé du 2 avril 2021 au 11 juin 2021.Bon voila le COVID affecte les sorties cinéma une nouvelle fois, ces retards sont donc compréhensibles.

posted the 01/22/2021 at 02:18 AM by kratoszeus