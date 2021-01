Salut à tous!Comme un naze lors de mon premier run, j'avais négligé ma relation avec Maruki et j'étais donc passé à côté du nouveau trimestre. Après avoir lu certains avis, je me suis motivé à refaire le jeu en NG+ avec quelques aides pour rusher (insta kill de Ryuji + Satanael)Bref, le palais de Maruki m'a touché, presque bouleversé. Ya une telle sensibilité dans toute son histoire, la musique, le rêve, le design du palais et les idéaux de Maruki. Et cette bande son avec "I believe"... La montée des marches vers Maruki accompagné par cette musique restera un de mes grands moments de JV.Alors oui, côté scolaire je trouve le mois de janvier nul mais côté palais il est extraordinaire. Maruki est si bien écrit, on ne tombe pas dans un manichéisme facile. J'ai même accepté la proposition de Maruki pour voir la "mauvaise" fin et même cette fin me laissait songeur. Juste merci Persona 5.(Kasumi arrive bien trop tard par contre dans l'équipe...)Quel chef d'oeuvre "I believe" + Throw Away Your Mask: