Star Citizen

Après 6 mois d'attente, le Joueur du Grenier (alias Pepitto ou [ΩP] ODECHAT dans Star Citizen ) vient enfin de publier une vidéo récapitulative des avancées du très attendu, très ambitieux et aussi très critiqué MMO spatial. S'il avait pris l'habitude de faire une vidéo tous les 3 mois après chaque patch, le JDG a décidé de faire l'impasse sur l'Alpha 3.11 qu'il a jugé de son propre aveu "trop pourrie" comme il l'explique au début de sa vidéo, que voici :S'il n'est pas exhaustif et commet parfois quelques approximations, ce journal de bord reste un excellent moyen de suivre (en français) les avancées du jeu.Pour l'heure, lesattendent le prochain patch, la version 3.13 prévue pour mars 2021. Mais il se pourrait qu'une version intermédiaire (3.12.X) voit le jour dans l'intervalle et introduise un premier événementoù il serait question de faire la chasse aux aliens. À part le nom, XenoThreat qui signifie littéralement "menace extraterrestre", peu d'informations circulent sur son contenu.Pour rappel, cette année, les joueurs de Star Citizen devraient (enfin) voir arriver le système Pyro et donc les trous de ver qui permettent de voyager d'un système à l'autre ( voir l'article récap ). Oui, on utilise le conditionnel car rien n'est jamais vraiment sûr avec le jeu développé par CIG, la société ayant une fâcheuse tendance à repousser ses...