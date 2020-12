Star Citizen

Aujourd'hui ressemble à un cadeau de Noël avant l'heure pour les fans de Star Citizen.Déjà, parce que une mise à jour 3.12A vient de voir le jour, elle corrige de nombreux bugs histoire de stabiliser le jeu comme il se doit avant la pause entre Noël et le jour de l'An (voir le long patchnote ). Mais surtout car lavient d'être révélée. Et tout cela quelques instants seulement après que Chris Robertsait publié une longue lettre au sein de laquelle il revient sur l'année écoulée ( lire la prose du chairman ), où il précise notamment que les citoyens des étoiles sont de plus en plus nombreux et que les joueurs de Star Citizen passent en moyenne plus de deux heures par jour sur le jeu, un chiffre en constante augmentation depuis 2016.La communauté desl'attendait de pied ferme et force est de constater que CIG, pour une fois, ne déçoit pas. Laet même si certains développements (vaisseaux, items ou gameplay) sont affichés sans que l'on sache de quoi il s'agit (via un mystérieux), on peut déjà entrapercevoir ce que CIG prévoit pour l'année à venir :- La technologiedès le patch 3.13 prévu pour mars 2021, ce qui devrait soulager les serveurs et préparer le terrain au, technologie qui permettra aux multiples serveurs sur lesquels 50 joueurs sont actuellement repartis de s'échanger des joueurs pour émuler un seul "gros" serveur- La ville flottante d'Orison située dans la couche nuageuse supérieure de la planète Crusader arrivera pour cet été- Les Jump Points permettant de passer du système Stanton à Pyro seront disponibles en fin d'année- Le système Pyro va voir le jour en fin d'année alors même que le travail sur un troisième système, Nyx, aura débuté (par la confection de 3 planètes de ce système)- Les vaisseaux capitaux devraient enfin être jouables avec la possibilité d'attribuer des rôles aux joueurs pour chaque poste - le RSI Polaris est ainsi annoncé pour la fin de l'année- Les gameplays Savage et Healing devraient arriver en première partie de 2021, pour permettre aux vaisseaux correspondant à ces métiers de faire leur apparition- Le gameplay Hacking sera proposé en 3.13 avec de nouvelles missions associées- Les vaisseaux pourront s'arrimer aux stations (et le Merlin au Constellation)- Certaines grottes vont disposer d'entrées permettant enfin aux véhicules comme aux vaisseaux d'y entrer- De petits avant-postes sur les planètes pourront être occupés par plusieurs joueurs- Les avant-postes qui parsèment les planètes seront plus variés pour correspondre à divers besoins- Les astéroïdes du jeu vont être retravaillés pour être plus variés et constituer pour certains des endroits très dangereux mais où il sera possible de trouver des ressources rares- De nombreux vaisseaux et véhicules prévus de longue date vont enfin être jouables (Hercules, Redeemer, Taurus, F8C, Hull A, Hull B, Ares, etc.)Tout cela reste à garder au conditionnel, car cette roadmap est un planning prévisionnel des développements et de leurs échéances prévus par CIG sur la période à venir. Mais avec un financement qui ne cesse de s'accélérer et une feuille de route officielle qui déchaîne déjà les passions, tout porte à croire que le projet de Chris Roberts a encore de belles années de développement en perspective, tout cela avec l'ardent soutien dede plus en plus satisfaits puisque leur temps de jeu ne cesse de croître.La nouvelle roadmap de Star Citizen est très complète et riche d'enseignements, mais un peu complexe à comprendre pour tout néophyte du développement et de la gestion de projet.Vous pouvez la consulter en cliquant sur ce lien : nouvelle roadmap de Star Citizen & Squadron 42 Nul doute que les nombreux YouTubeurs que la communauté francophone de Star Citizen comporte vont s'en donner à cœur joie pour étudier toutes ces annonces avant 2021... Attendez-vous donc à une floppée de vidéos dans les jours à venir de la part de Daium Terada et autres Zvonimir , voire même du Joueur du Grenier À bientôt dans le 'Verse !