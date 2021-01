Un 'dataminer' a trouvé dans le code du jeu vidéo des références à la version améliorée du moteur RAGE utilisé par le western Rockstar, qui n'a pas confirmé cette information.Rockstar Games lancera en 2021 une version améliorée de Grand Theft Auto V (y compris Grand Theft Auto Online) pour les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft, PlayStation 5 et Xbox Series X / S. L'étude n'a pas donné trop de détails sur les améliorations qu'apportera cette deuxième remasterisation, mais un dataminer a trouvé dans la dernière mise à jour du jeu des références à la version améliorée du RAGE Engine (Rockstar Advanced Game Engine) utilisé dans Red Dead Redemption 2, qui cela indiquerait que ces versions utiliseraient les améliorations de moteur vues dans le monde ouvert occidental.L'utilisateur de GTA Forums "Tez2" (qui dans le passé a prévisualisé les actualités de GTA Online avant son annonce officielle, comme l'île de Perico Key; en même temps, il a divulgué des détails sur le développement de Bully 2 et le DLC annulé de la campagne GTA 5), affirme avoir identifié de nouvelles lignes de code dans une mise à jour récente de la version autonome de GTA 5, dont une qui dit "rage :: fwuiMessageBase".Le dataminer explique que cette ligne provient du moteur RAGE de Red Dead Redemption 2, et donc des nombreuses spéculations selon lesquelles cette quatrième réédition du jeu (en comptant le PC) utiliserait cette version améliorée du moteur graphique. Bien sûr, il précise également: "Cependant, il se pourrait aussi que l'interface utilise le code de base RDR2, alors que le reste reste le même."Bien que Rockstar Games n'ait pas spécifié quel moteur graphique ces versions du jeu utiliseront, il a clairement indiqué qu'il y aurait des améliorations graphiques dans les versions de PlayStation 5 et Xbox Series X / S; ainsi que du nouveau contenu exclusif. De plus, le studio publiera une version autonome de GTA Online pour les deux plates-formes que, sur la console de Sony, les abonnés PlayStation Plus pourront ajouter à leur bibliothèque au cours des trois premiers mois de sa disponibilité.