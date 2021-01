Soyons chauvins, citez moi vos jeux préférés se déroulant, tout ou partie de l'action, dans notre beau pays qu'est la France.Pour ma part et sans ordre hiérarchique:-Les chevaliers de baphomet 1: ParisUn de mes jeux préférés, brillant dans tout les domaines, un point and click culte.-Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre: Plusieurs villesLe gameplay est pas génial, mais rien que les musiques et la scène de fin suffisent à rendre ce jeu magique et inoubliable.-Gabriel knight 3 (Rennes le chateau)Objectivement un nanar, mais il y a une ambiance qui se dégage de ce jeu, que j'aime beaucoup, sans doute aussi beaucoup de nostalgie.