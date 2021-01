La Malédiction du Loup-Garou-L'intégrale de la série en dvdLa Malédiction du loup-garou ou tout simplement "Werewolf" en version originale, est une série tv créée par Frank Lupo en 1987. Le casting réunit John J. York, Lance LeGault, Chuck Connors et Brian Thompson. Composé d'un pilote d'environ 80 minute et de 28 épisodes de 25 minutes. Les effets spéciaux ont été réalisé par le grand Rick Baker qui a notamment travaillé sur le chef d'Oeuvre de John Landis "Le Loup Garou de Londres" mais également sur Schlock, Fury de Brian de Palma, Hurlement de Joe Dante, Videodrome de Cronenberg, Gorilles dans la brume, Wolf de Mike Nichols, Ed Wood de Tim Burton, Fantômes contre fantômes de Peter Jackson, Men in black et X-Men !!!!https://www.amazon.fr/Mal%C3%A9diction-du-Loup-Garou-Lint%C3%A9grale-s%C3%A9rie/dp/B08DSYQ1YW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la+malediction+du+loup+garou&qid=1609521207&s=dvd&sr=1-12021 commence plutot bien (enfin en tout cas pour moi)