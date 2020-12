En ce moment j'ai envie de m'investir dans un jeux de combat. Je me suis rendu compte que malgré le nombre d'années où j'ai commencé à jouer aux jeux vidéos je me suis jamais vraiment investi dans un jeu au point de de me dire " Je suis très fort à ce jeu là "Je me suis fait cette remarque en jouant à GOT Legends que je commence à maitriser mais ça manque de challenge dans le sens que j'ai envie de tester mon skill contre des personnes et les jeux de combat est la solution adéquat.J'ai fait mes recherches sur les potentiels jeux que j'ai jamais d'investir evidemment je vais en chosir un parmis la liste mais du coup étant novice je sais quoi chosir que ce soit en terme de fun dans le gameplay mais aussi d'accessibilité ( quand je dis accessibilité c'est le fait que le jeux te guide bien mais qu'il soit plus facile) et de communauté.Voici la liste de jeux qui m'interessent :- BlazBlue: Cross Tag Battle- Granblue Fantasy Versus- Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]- Tekken 7Si vous avez d'autres jeux à me conseiller je suis preneur