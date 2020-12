En 2160p

1440p

1080p

2160 / RT

Depuis quelques jours les tests sur la RX 6900 XT sont tombées, est-ce que la carte la plus haute gamme d'AMD tient ses promesses ?La RX 6900 XT se présente comme une version boostée de la RX 6800 XT.Toujours basée sur l’architecture RDNA2 et gravée en 7nm, elle intègre :- 16 Go de mémoire GDDR6- 5120 unités de calcul (contre 4608 pour la 6800XT)- 320 TMU (contre 288 pour la 6800XT)- La fréquence d’horloge du GPU est de 2015 MHz.AMD a annoncé sa carte à 999 euros, mais les cartes customs oscillent actuellement entre 1249 et 1729 euros sur internet.Avec une disponibilités très faible.Sur une moyenne de 14 jeux et en 2160p la RX 6900 XT ne devance la RTX 3080 que de quelques FPS (81 contre 78 ) et devance également légèrement la RX 6800 XT (74 FPS) mais se retrouve derrière la RTX 3090 et ses 89 FPS.En 1440p et en 1080p, la RX 6900 XT reste un peu plus performante que la RTX 3080.En 2160p, l’écart de performances en jeu entre la RX 6900XT et la RX 6800XT est faible (moins de 10%) et ne justifie pas l’écart de prix conséquent. C'est exactement la même chose entre la RTX 3090 et la RTX 3080.Autant en rastérisation, les cartes RX 6000 font plus au moins jeu égal avec les RTX 3000. Dès lors, qu'on active le RT, les performances sur les cartes AMD chutent fortement.Par exemple, sur Control, la RX 6900 XT en 2160 / RT, n'affiche que 20 FPS soit à peine moins que la RTX 3070 et la RTX 2080 Ti chacun à 22 FPS avec qui elles font plus au moins jeu égal mais devancé par la RTX 3080 (31 FPS) et par la RTX 3090 (35 FPS)Même situation sur Watch Dogs Legion, où la RX 6900 XT n'affiche que 22 FPS contre 23/24 FPS pour la RTX 2080 Ti et la RTX 3070 avec qui elles font plus au moins jeu égal mais de nouveau devancé par la RTX 3080 (32 FPS) et (37 FPS)La RX 6900 XT s'en sort beaucoup mieux sur Shadow of the Tomb Raider.Un écart de performance qui s'accentue encore lorsqu'on active le DLSS sur les cartes Nvidia.Si AMD a rattrapé son retard sur Nvidia sur la rastérisation, il accuse un retard au niveau du RT et l'absence d'un équivalent du DLSS sur les cartes AMD permet aux cartes de Nvidia de garder une avance non négligeable sur les RX 6000.Source : kitguru.net