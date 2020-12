Cela faisait très longtemps que j'avais pas écrit d'articles sur Gamekyo et j'ai eu envie de partager avec vous un événement important.Après des années d'attente et surtout ces derniers mois depuis sa réservation le 29 septembre, c'est cette semaine que je démarre enfin cette nouvelle génération ! Je n'ai plus de PS4 ni de Xbox One à la maison alors il était temps !Au premier abord je l'imaginais plus grosse alors me voilà surpris de constater qu'elle est de taille moyenne et s'adapte parfaitement à mon salonElle est élégante, silencieuse et démarre très vite. L'interface est ergonomique et très fluide. Quelques petits bugs par ci par là mais qui devraient être très vite réglés...Assassin's Creed Valhalla est mon premier jeu. Dès le début je ne suis pas autant emballé que Odyssey mais on verra par la suite. On sent que la formule vieillit.Plus qu'à accueillir la PS5 d'ici l'année prochaine mais j'avoue que j'ignore encore où la poser avec sa taille mastodonte.J'aime bien cette console et j'espère que Halo Infinite va envoyer du lourd.Et vous, êtes vous satisfait pour le moment de votre Xbox Series/PS5 ?Amusez vous bien