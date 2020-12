Bon parmi les annonces d'hier soir (ce matin), il y avaitqui j'ai l'impression est passé inaperçu.Pourtant il s'agit du dernier jeu du studio Montpellierain DigixArt (édité par Ubisoft) et paraît prometteur dans sa proposition.Ici on parle d'un Road trip qui n'est pas sans rappeler Life is Strange 2 (que j'avais lâché au 3ème episode) avec l'esthétique d'un Firewatch et un game design qui vraisemblablement nous ramène du côté de No Man's Sky (le côté procédural).Je me demande comment se présentera le jeu dans la progression.On a l'air d'incarner un gamin/ado qui a fuit seul son pays, son foyer et sa mère, cherchant à rejoindre la frontière.On peut voir des séquences de jeux où l'on sera amené à conduire une voiture, des phases de shoot où l'on devine que l'on manipule une arme à feuMais aussi des phases plus narrative où l'on sera amené à faire des choix : monter en voiture avec un inconnu pour progresser ou continuer à marcher en pleine nuit.De plus, on constate qu'il y a un personnage récurrent dans le trailer, la jeune fille rousse, qui servira peut-être de lien narratif incontournable (ou pas).En tout cas, cela m'interroge sur le côté guidé ou libre de l'expérience de jeu proposé.Voilà mes réflexions sur le jeu.Je ne sais pas ce que vous en avez pensé ?En bonus : le morceau de Toxic Avenger qui rythme la vidéo : Home Call