Petit article éphémère du soir, qui a visionné "Mulan" sur Disney+ ???Nous sommes d'accord pour dire que le méchant du film c'est Kaido de One Piece, l'acteur lui ressemble de fou je trouveEn tout cas il serait parfait pour incarné le personnage!Votre avis ?PS: Le film est vraiment sympathique en tout cas, j'ai bien aimé. Une petite cartouche pour la plateforme de streaming en attendant la floppée de séries Star Wars et Marvel de 2021 !

posted the 12/06/2020 at 04:33 PM by ratchet