L’acteur britannique Dave Prowse, qui a incarné le personnage de Dark Vador dans la première trilogie de La Guerre des étoiles, est mort samedi 28 novembre, a annoncé dimanche son agent, Thomas Bowington. « C’est avec grande tristesse que nous devons nous annoncer que notre client Dave Prowse est mort hier matin à l’âge de 85 ans », a écrit l’agent sur Facebook.« Que la force soit avec lui, toujours ! », a déclaré l’agent à la BBC, déplorant une « perte véritablement et profondément déchirante pour nous et pour des millions de fans à travers le monde ».[centre][/centre]

posted the 11/30/2020 at 08:37 AM by traveller