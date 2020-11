Yo !J'ai reçu le jeu en avance par Ubisoft pour en faire un test sur le site XBOX-Gamer et dans le cadre de notre rubrique XBAY, il nous a semblé intéressant de faire une vidéo de présentation du jeu.Les vidéo XBAY sont supposées durer entre 15 et 20 min, mais étant un open world et souhaitant en montrer un maximum sans pour autant faire une vidéo à rallonge, ce XBAY atteint les 26 minutes en donnant ressenti, scène cinématique, système de progression, quête secondaire et principale etc...Si vous êtes curieux et que comme moi vous vous êtes dit en voyant le jeu "pourquoi pas...", je vous laisse donc visionner tout ça en sachant que si les 2 premières heures m'ont semblé un peu longues et répétitives, dès lors que le prologue est passé et qu'on commence à améliorer notre personnage, la suite s'avère plus intéressante et fun ! Pour le moment, je suis plutôt agréablement surpris.