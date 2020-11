Putain vient de rentrer du boulot et je suis mort, et dans ma tet à germé l'idée que je devais jouer a du multi sur un cod.



Entre Demon's soul et spiderman besoin d'un break défouloir.



Donc pour jouer sur du multi cod, lequel et le plus arcade on va dire, black ops ou modern warfare ?



Black ops m'a l'air d'etre techniquement bien en dessous du modern warfare



Ensuite les mapp sont t'ils mieux foutu dans black ops où dans modern ?



Ya t'il déjà des masses de campeurs dans ops ?