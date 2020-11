alors voila j'ai acheté 200 brl sur mtc game pour preco cyberpunk 2077je le rentre sur cette page:seulement voila ca me fait ca :j'ai changer les 2 adresses (facturation et livraison) dans mon carnet d'adresse et j'ai changer ma region par bresil dans "mes information"j'ai tester en allant en bas a gauche pour changer la region lorsque je rentre le code mais ca me renvoi sur l'acceuil lorsque je la changeet lorsque j'utilise un vpn pour mettre en region us (jai pas de vpn bresil) ca ne me change pas le "(france)" par (us) donc ca doit pas etre un probleme vpnfin bref je voulais vous demandez si yen a qui achete sur store etranger et qui arrive a rentrer des gift card sur le site (et par quel bais du coup) ?MERCI