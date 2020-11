Voir le trailer du Kickstarter de Fraymakers



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 1999,vient bouleverser le monde du jeu de combat, avec l'arrivée desur. Le genre est revisité, de nouvelles mécaniques font leur apparition. On pense par exemple à l'absence de barre de vie à vider, remplacée par un pourcentage de dégâts à faire grimper pour expulser nos adversaires du terrain. Une autre caractéristique de la licence se trouve au niveau de son casting, venant regrouper les icônes de, et qui s'est largement élargi à d'autres séries cultes du jeu vidéo, au fil des épisodes.Un sous-genre du jeu de combat est né, leou. On peut ainsi en citer quelques représentants :...Aujourd'hui, celui qui nous intéresse et qui fait l'actualité c'estTout juste débarqué sur, le projeta vu son objectif de financement atteint en à peine 2h. Outre sonà la, le casting du jeu est venu piocher ses combattants dans la scène indépendante, un peu à la manière dePour le moment, on retrouve :dededededes jeuxdeComme vous pourrez le découvrir dans la vidéo de présentation en bas de l'article,tente d'agrémenter la recette, de quelques éléments nouveaux. Déjà, en combat, une jauge se remplit durant l'affrontement, et permet une fois remplie d'invoquer un allié sélectionné au préalable. Ce dernier viendra attaquer ou provoquer un effet particulier (une revisite desen quelque sorte).Mais l'originalité qui est mise en avant par le titre, c'est sa dimension personnalisable. Les outilsoffrent en effet la possibilité de créer des personnages, des assists, des stages, des menus et même des modes de jeux. De quoi s'en donner à cœur joie !Uneest prévue surviaà compter de début 2022.A noter pour l'anecdote, que les développeurs de chezne sont pas à leur premier coup d'essai : ils sont à l'origine deet