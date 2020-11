Pour tous ceux qui se souviennent des débuts de la Game Boy, le jeu d'action-aventure de Capcom était l'un des meilleurs titres - et figure toujours parmi les classiques de la portable.Avec un peu de retard (puisque le jeu est sorti au Japon en mai 1990), j'ai revu mon article consacré à son personnage principal, Firebrand... lequel a également 30 ans. La gargouille est un peu oubliée de nos jours, mais fait encore quelques apparitions, dernièrement dans Marvel vs Capcom Infinite. Il n'est pas si rare qu'un héros de jeu vidéo ait officié d'abord comme rival ou ennemi du héros avant de se voir ensuite proposer la gratifiante promotion d'être la tête d'affiche de son propre jeu, voire de sa propre série ; c'est le cas de la gargouille Firebrand, emblématique adversaire d'Arthur dans la série Ghouls'n Ghosts de Capcom, devenu héros de sa propre série, Gargoyle's Quest.Personnage ambigu dont le quasi-mutisme masque parfaitement les motivations troubles, Firebrand est assez peu connu du grand public mais est véritablement adulé par une communauté de fans, aussi effrayés à l'idée de l'affronter qu'enthousiasmés à la perspective de l'incarner.La première apparition de la gargouille dans un jeu vidéo remonte au mythique Ghosts 'n Goblins, sorti en Arcade en 1985 puis sur NES en 1986. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il ne s'agit pas exactement du héros Firebrand, mais de ses congénères nommés Red Arremer, des ennemis apparaissant au cours du jeu. Arthur, le héros de cette série, aura souvent fort à faire contre ces démons coriaces, pas tout à fait des boss, mais parfois plus retors ! Leur rapidité, leur faculté de voler, de cracher du feu, en font des adversaires redoutables. Chacune de leurs apparitions dans les différents jeux de la série est crainte par le joueur, les gargouilles intervenant bien souvent à des endroits stratégiques leur conférant souvent un statut officieux de boss de mi-parcours ; ces apparitions étaient également attendues, tant combattre ces adversaires redoutables et imprévisibles constitue un challenge excitant !Les Red Arremers existent en plusieurs catégories : ceux de classe normale vus dans Ghosts 'n Goblins sont pour ainsi dire nus ; ceux de Ghouls 'n Ghosts (sorti en arcade en 1988 ) sont nommés Red Arremer King et sont dotés d’armures ; les Red Arremers Ace (dont fait partie Firebrand sous sa forme initiale) sont plus grands, plus forts et plus résistants, et apparaissent dans Super Ghouls 'n Ghosts (sorti en 1991 sur SNES) ; enfin, la réédition de Super Ghouls 'n Ghosts sortie en 2002 sur Game Boy Advance présente un nouveau boss, Red Arremer Joker, plus imposant et capable d'invoquer des Red Arremers Ace en combat. Bref, le plus puissant de son espèce, exception faite de la transformation ultime de Firebrand.Un Red Arremer (ou tout du moins, un ennemi y ressemblant très fortement) apparaît également comme boss dans le jeu d'arcade Black Tiger, et comme boss final dans le méconnu Higemaru Makaijima - Nanatsu no Shima Daiboken, un jeu d'aventure inspiré de Zelda et sorti en 1987 sur Famicom.Les gargouilles étant devenues aussi populaires que le héros Arthur, Capcom décida de faire de l’un de ces Red Arremers le héros de son nouveau jeu : il sera nommé Firebrand ! Sorti sur Game Boy en 1990, Gargoyle's Quest dispose d'une réalisation supérieure à bien d'autres jeux sortis aux débuts de la portable noir et blanc de Nintendo, et rencontre un succès immédiat.Si au niveau du gameplay, Capcom s’était fortement inspiré de Zelda II sur NES (preuve s'il n'en fallait qu'une que ce dernier eut de l’influence en son temps), l’éditeur n'avait pas manqué d'audace scénaristique, faisant des démons - les méchants de la série Ghouls ‘n Ghosts - une « gentille » peuplade menacée par des monstres plus méchants encore : les Destructeurs ! Car si les démons veulent conquérir le royaume des humains, les destructeurs veulent tout raser pour leur bon plaisir. Malheureusement pour nos pauvres démons, ce sont eux les premières victimes. Le roi Darkoan est emprisonné dans son château, et ses différents seigneurs ont soit perdu leurs pouvoirs, soit rallié l'ennemi.Firebrand est quant à lui le gardien de la porte dimensionnelle reliant le monde des humains à celui du monde des démons. Lorsqu'un zombie court à sa rencontre, la situation est déjà désespérée : les Destructeurs ont tout envahi, et Firebrand doit partir. Pour lui débute une aventure où de fil en aiguille, il apprendra qu'il n'est pas qu'une simple gargouille comme les autres, mais qu'il est le descendant du légendaire Red Blaze (la Flamme Rouge) qui sauva jadis le royaume des démons de ces Destructeurs. Le destin de Firebrand est donc de stopper l'armée des Destructeurs.