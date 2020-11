PUTAIN DE MERDE.Que ce soit sur mon portable, ma tablette, mon ordinateur impossible de me connecté au site de Micromania (ou même de me ré-inscrire) pour obtenir un putain de code de merde pour Zarude!Voici le lien: https://www.micromania.fr/LicenseCampaign?id=Pokemon Si quelqu'un à la bonté d'âme pour m'offrir un code ça serait vraiment gentil car je sais pas si le problème vient de chez eux ou c'est moi.... C'est bon 20min que j'essaye ça saoule merde....PS: Si quelqu'un accepte je le remercie d'avance.

posted the 11/13/2020 at 02:28 PM by ratchet