Take-Two Interactive a confirmé l'annonce faite par le conseil d'administration de Codemasters selon laquelle la société a fait une proposition d'acquisition de la totalité du capital social émis de l'éditeur et développeur de jeux basé au Royaume-Uni au prix de 485 pence (environ 6,40 $) par action, dont 120 pence (environ 1,58 $) par action en espèces et 365 pence (environ 4,82 $) par action payable en actions Take-Two.



Le conseil d'administration de Codemasters a confirmé aujourd'hui que, dans le cas où Take-Two annonce une intention ferme de faire une offre conformément à la règle 2.7 (UK City Code) sur les offres publiques d'achat et les fusions aux conditions énoncées ci-dessus, le conseil d'administration de Codemasters a actuellement l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de Codemasters d'accepter l'offre éventuelle.



Take-Two Interactive estime que la combinaison de Take-Two et de Codemasters permettrait de réunir deux portefeuilles de divertissement interactif de classe mondiale, avec une complémentarité parfaite entre le label d'édition 2K de Take-Two et Codemasters dans le domaine des jeux de courses. De plus, Take-Two pense qu'il peut apporter des avantages aux performances de Codemasters en tirant parti du réseau de distribution mondial de Take-Two et de l'expertise opérationnelle de base de 2K dans le domaine de l'édition, y compris les opérations en direct, l'analyse, le développement de produits et le marketing de la marque et des performances.



Conformément à la règle 2.6 du UK City Code, Take-Two Interactive est tenu, au plus tard le 4 décembre 2020 à 12h00, soit d'annoncer une ferme intention de faire une offre pour Codemasters conformément à la règle 2.7, soit d'annoncer qu'il n'a pas l'intention de faire une offre, auquel cas l'annonce sera traitée comme une déclaration à laquelle s'applique la règle 2.8. Ce délai peut être prolongé avec le consentement du groupe conformément à la règle 2.6.

Le rachat de Codemasters (Codemasters Southam, Codemasters Birmingham, Codemasters Studio Cheshire, ex-Evolution Studios, Slightly Mad Studios, Codemasters Studio Pune et Codemasters Studio Sdn Bhd) par Take-Two Interactive n'est désormais plus qu'une question de temps avant une officialisation en bonne et due forme.Pour mémoire, le catalogue de Codemasters est composé de DiRT, F1, Project Cars, Grid, TOCA (Touring Car Championship), Onrush, Fast & Furious Crossroads et WRC (World Rally Championship) à partir de 2023.