Après mûre réflexion, nous avons pris aujourd'hui la décision difficile de reporter le lancement de The Medium au 28 janvier 2021. Ce n'était pas un choix facile à faire, mais il a été fait en raison de la situation de COVID-19 en Pologne, ainsi que du calendrier actuel des autres jeux sur le marché. L'équipe reste déterminée à faire vivre l'expérience la plus importante, la plus ambitieuse et la plus effrayante que nous ayons connue jusqu'à présent. Le temps de développement supplémentaire nous permettra de peaufiner davantage le jeu, ce qui nous permettra d'offrir notre vision innovante de l'horreur psychologique interactive. Soyez assurés que ce délai ne nous empêchera pas de partager des informations avec vous, et vous pouvez vous attendre à ce que nous démêlions bientôt quelques couches supplémentaires du grand mystère de The Medium. Restez à l'écoute et soyez en sécurité.

Initialement prévu pour le 10 décembre prochain, Bloober Team a malheureusement reporté la sortie de The Medium. Il sera désormais disponible le 28 janvier 2021 sur Xbox Series x et PC via Steam et le Microsoft Store, ainsi que via le Xbox Game Pass.