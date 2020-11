#MassEffect #N7 day ANNOUNCEMENT!@Mark_Meer @blumspew @kimberlydbrooks @RaphaelSbarge @courtenaytaylor @AlixWiltonRegan @wlsalyers @KarinWeekes @PatrickWeekes @MrDCDouglas @missalihillis & I are doing a very special panel 2 celebrate #N7 day Sat11/7 11am PST



stay tuned for link

— Jennifer Hale (@jhaletweets) October 30, 2020

Je n'ai encore vu aucun article à ce sujet donc voici une potentielle excellente nouvelle pour les fans de la licence Mass Effect dont moiIl semblerait que quelque chose se prépare cette année, en effet la voix féminine de Shepard a annoncé que les doubleurs principaux se retrouveraient pour quelque chose de très spéciale.On peut penser que ca sera enfin l'annonce de Mass Effect Legendary Edition avec soyons fous, une sortie en même temps que les consoles next gen et des foutus bonus pour les vrais fans qui ont fait 10 fois chaque jeu...