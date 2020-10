Immortals : Fenyx Rising a son Story Trailer et sa démo jouable disponible (sur Stadia)

Petit détour du coté d'Ubisoft avec une mise en avant de sonpar le biais d'un Story Trailer mais également le signalement que la démo jouable est à présent disponible pour les joueurs Stadia, et exclusivement pour eux d'ailleurs (on ne sait pas si elle arrivera ailleurs).Le jeu complet arrivera dans tous les cas le 3 décembre prochain sur l'intégralité des supports existants : PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia.