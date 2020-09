Sackboy Adventure se dévoile un peu plus

Autre titre du lancement PlayStation 5 à se montrer plus en détails après, le platformeraccueille une nouvelle vidéo de présentation pour bien montrer que l'heure n'est plus au gameplay flottant de LBP et que la petite mascotte méritait enfin son vrai platformer, spécialement conçu par l'équipe de Sumo Digital qui promet un mode coopération et une soixantaine de costumes à débloquer, dont certains se retrouveront dans les éditions « Deluxe » et « Special ». Cette dernière ajoutera en outre une peluche (et un artbook physique).Le jeu de base sera lui vendu 69,99€ (sur PS5 comme PS4), ce qui paraît toujours aussi cher pour la communauté mais comme on dit, le point le plus important résidant dans la qualité du produit, on attendra le 19 novembre pour pouvoir juger de la chose.- La présentation FR disponible.