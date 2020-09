Pokémon Epée & Bouclier : RDV à 15h00

Les fans de Pokémon viennent de recevoir un rendez-vous pour ce mardi 29 septembre à 15h00 afin de s'abreuver d'informations fraîches sur, et plus précisément de son Pass.Pas plus de précisions mais on se doute bien que l'heure est venue pour dévoiler plus en détails l'extension « Couronneige » qui apportera tout un tas de bestioles anciennes et nouvelles, dont un focus sur les légendaires :- Sylveroy (inédit)- Retour de Regirock, Regice, Registeel- Arrivée des nouveaux Regieleki et Regidrago- Forme Galar pour Artikodin, Sulfura et Electhor- C'est pour bientôt.