Kirby Fighters 2 débarque sur Switch

Rapidement leaké hier,est on ne peut plus confirmé sur Switch puisque disponible sur l'eShop là maintenant pour, comme prévu, 19,99€ et dont voici le trailer de lancement.Un prix tout de même trois fois plus élevé que le premier épisode sur 3DS, justifié par Nintendo sur le contenu plus élevé avec davantage de modes et personnages, la possibilité d'y jouer à quatre en ligne (ou en local) et l'arrivée d'une tour de combat.