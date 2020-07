Marvel's Avengers : nouvelle vidéo de gameplay, le point sur la bêta et trailer pour Hawkeye

La deuxième « War Table » consacré às'est tenu il y a quelques heures et on est à la fois reparti avec du gameplay bien frais mais également quelques informations, à commencer par la tenue de la bêta qui offrira donc l'accès à quelques missions de la campagne (purement solo) mais aussi une partie des missions spéciales (jouables avec des IA ou à quatre en coopération online).Les dates :- Du 7 au 9 août (uniquement pour ceux qui ont préco la version PS4)- Du 14 au 16 (bêta ouverte pour tous les joueurs PS4)- Du 14 au 16 (uniquement pour ceux qui ont préco les versions PC/One)- Du 21 au 23 (bêta ouverte pour tous les joueurs PC/One)Un Live qui a permis en outre de confirmer l'arrivée de Hawkeye comme nouveau personnage jouable en DLC post-launch, avec des missions scénarisées dédiées puis l'intégration dans les missions coop. Ce DLC comme tout le reste du suivi sera totalement gratuit.Accessoirement, tous les joueurs PS4 & One qui termineront les défis de la bêta et qui seront reliés aux comptes Square Enix et Epic Games débloqueront un marteau Hulk… pour