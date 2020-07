NieR Re[IN]carnation se montre plus en détails

Actuellement en phase de bêta test, le spin-off mobilevoit de fait un peu plus de son gameplay débouler sur la toile afin de mieux comprendre à quoi s'attendre, entre exploration assez linéaire, phase « 2D » particulière et combats typés RPG, bien qu'assez mollasson en apparence (mais ne jugeons pas trop vite).Pas encore de date définitive pour ce titre, en rappelant qu'on attend aussi des nouvelles d'un certain remaster.