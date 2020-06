Ghost of Tsushima : une pub et des artworks

Beaucoup ont déjà digéréet pendant que certains ont éventuellement le regard tourné versqui sortira la semaine prochaine, c'est surtout le 17 juillet qui sera marqué comme une date d'importance, celle du lancement de, ultime exclusivité AAA de Sony sur sa PlayStation 4 en fin de carrière.Un peu moins de trois semaines de patience donc, et voici toujours en attendant quatre nouveaux artworks ainsi qu'une publicité jap, ce qui tombe bien puisque vous aurez tout loisir d'opter pour le doublage japonais (en plus du FR et de l'anglais).