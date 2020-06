Marvel's Avengers au lancement de la PlayStation 5, avec ses ajouts graphiques [UP] Marvel's Avengers au lancement de la PlayStation 5, avec ses ajouts graphiques [UP]

Sous-entendu à de nombreuses reprises comme étant cross-gen, le projet Marvel's Avengers de Crystal Dynamics vient d'être officialisé comme tel : s'il sortira le 4 septembre sur PC/PS4/One, il sera également disponible en boîte sur PlayStation 5 dès son lancement. A noter que le communiqué est pour l'heure exclusif au PS Blog donc gageons qu'il en sera de même pour la Xbox Series X.



Et sachez donc que les ajouts propres à la PS5 seront les suivants :



- Rehausse de la résolution

- Meilleure distance d'affichage

- Amélioration des effets (occlusion ambiante, etc.)

- Ray Tracing

- 4K dynamique + 60FPS

- Réduction drastique des temps de chargement

- Exploitation de la Dual Sense et de la 3D Audio



Et enfin, si vous achetez le jeu au préalable sur PS4, vous bénéficierez du téléchargement gratuit sur PS5 avec tout ce qui vient d'être décrit, sans oublier le cross-play.



UPDATE



- Mise à jour également gratuite de la One à la Xbox Series X.

- Les specs techniques des versions SX, PC et Stadia seront dévoilées un peu plus tard.