Comme prévu, Tony Hawk's Pro Skater aura aussi droit à ses remakes graphiques

Vu les rumeurs, on semblait avoir le choix entre Mafia et Tony Hawk, et ce fut donc le deuxième qui incarna la première annonce spéciale du Summer Game Fest. Une surprise sans l'être donc, vu que les leaks ont largement eu le temps d'évoquer cette remasterisation compile des deux premiers épisodes de la franchise, prévu le 4 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, spécialement développé par Vicarious qui n'a plus rien à apprendre coté refonte graphique après son très bon taf surLe prix sera de 44,99€ (incluant du multi online), avec une démo préalable si vous précommandez la bête, sachant que cette version d'essai sera plus tard disponible pour tous.Quant à Tony Hawk 3 & 4 (le 5, on l'a oublié), on ne doute pas qu'ils reviendront de la même façon si le succès est au rendez-vous.