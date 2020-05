Les autres jeux & annonces de l'Inside Xbox (Scorn, Chorus, Second Extinction...)

Cette bande-annonce bien peu éloquente dea réussi à se faire remarquer durant l'Inside Xbox mais les plus renseignés savent qu'il ne s'agit pas d'une annonce pure puisque le projet est plus ou moins connu depuis 6 ans (2014 donc), au départ sous un format épisodique financé par Kickstarter avant de devenir quelque chose de complet, sans pour autant avoir beaucoup de nouvelles depuis.Le chantier est donc toujours actif, avec une sortie toujours prévue sur PC mais donc aussi sur Xbox Series X, ou en tout cas en exclusivité temporaire du coté des consoles. La date reste elle floue mais quand on nous parle de « période de lancement de la SX », on peut donc légitimement miser sur du début 2021 sans prendre trop de risques.La cinématique n'étant encore une fois pas très parlante, il est donc de bon ton de rappeler qu'il s'agira d'une sorte de jeu d'aventure où le joueur sera lâché sans aucune cinématique dans un monde des plus étrange, le laissant de lui-même comprendre les mécaniques de progression, l'univers qui l'entoure et les différentes énigmes.On passe maintenant à(et non « CHORVS »), un projet dont le trailer est déjà beaucoup plus compréhensible, tout comme son scénario façon Marvel avec son héroïne qui va se retourner contre le méchant groupuscule qui l'a créé pour de probables mauvaises intentions, et qui va donc tout défoncer avec son vaisseau Forsaken (non, aucun rapport avec vous savez quoi).Ça sortira l'année prochaine sur PC/SX/One/PS5/PS4 et même sur Stadia vu que le service de Google compte perdurer encore un moment.Dans cette vague de projets, il fallait bien un bon truc à l'ancienne etvient se poser comme le bon défouloir, ce qui n'étonnera point avec aux commandes des anciens de Wolfenstein et Gears of War.Le communiqué ne parle pas d'un twin-stick shooter mais d'un action-RPG, car voyez-vous, il y aura une montée en puissance des personnages et du loot, le tout en solo comme en coopération jusqu'à quatre (en ligne ou sur le même écran).C'est prévu pour la fin d'année sur PC, One et SX, et l'on peut donc imaginer que cette dernière l'accueillera le jour de son lancement.Enfin, le dernier à citer est donc, appelé « Left 4 Dino » par certains du Discord, ce qui annihile le jeu de mot initial même s'il y a effectivement quelques rapports sur le genre : on monte une équipe (trois joueurs max), chacun avec sa classe et son matos, et l'on part survivre face à plein de méchants dinosaures revenus pour on ne sait quelle raison (encore un qui a dû dépenser sans compter).C'est conçu par la même équipe dedonc autant dire qu'on est plus curieux que rassurés mais une bêta cet été se chargera de livrer davantage de détails sur l'intérêt avant un lancement futur sur PC, Xbox SX et Xbox One.