Mobile : première vidéo de NieR Re[in]carnation

Nous étions prévenus : en parallèle du retour prochain de(PC, PS4, One), la franchise aura droit à un volet pour le monde du mobile, nomméet qui commence à se dévoiler avec ce premier montage de gameplay laissant entendre quelque chose d'un chouïa plus posé.On attendra d'en voir plus mais Yoko Taro (directeur) nous promet une expérience vraiment surprenante, tandis que Yosuke Saito (réalisateur) a déclaré que le projet avait bénéficié de suffisamment d'attention, comme s'il s'agissait d'un titre console.Pas de date pour le moment.