FFVII Remake dévoile ses coulisses (Partie 2)

Square Enix publie un deuxième Inside consacré àpour cette fois parler du scénario et des personnages via les anecdotes de Yoshinori Kitase (producteur), Kasushige Nojima (scénariste), Motomu Toriyama (co-directeur, scénario) et Naoki Hamaguchi (concepteur, programmeur).Et comme de coutume, même si la tentation est grande, le risque de spoils est là, autant évidemment pour ceux qui n'ont jamais fait l'original que pour ceux qui aimeraient garder un maximum de surprises pour cette redécouverte.Un peu de patience : il ne reste plus que 17 jours à attendre.