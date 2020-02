Bleeding Edge montre les bases de son gameplay

Quelques jours nous séparent de la version d'essai de, le petit projet de Ninja Theory développé en parallèle de deux morceaux plus conséquent (le futurainsi qu'un titre basé sur les terreurs mentales).Voici justement une longue vidéo faisant office de « guide pour les débutants » pour ce titre façon « arena-battle » en 4V4 qui, on nous prévient, ne possédera aucune forme de micro-transactions, l'ensemble étant à débloquer manuellement hormis un « Punk Pack » en bonus de précos (de simples skins).Une bêta tournera du 14 au 17 février tandis que le véritable lancement se fera le 24 mars. Dans les deux cas, les abonnés Game Pass sont évidemment conviés à participer à la bataille sans rien débourser de plus.