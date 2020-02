Dreams : vidéo et infos sur le mode Story [UP]

Toujours du coté d'IGN,a pu donner des nouvelles à seulement quelques jours de son (vrai) lancement, le 14 février on rappelle, et ce en abordant le cas de son mode Story qui n'était pas présent dans la bêta.Pas de langue de bois de la part du développeur qui prévient de la durée de vie (seulement « 2 à 3 heures ») pour néanmoins un très beau quota pour ce qui est de découvrir différentes mécaniques de gameplay, personnages et style graphique, en plus de proposer un scénario plus élaboré que dans leurs précédentes productions (et).Enfin, notez qu'il faudra attendre une MAJ future pour pouvoir remixer ces niveaux pondus par les développeurs, mais il sera néanmoins possible d'y débloquer diverses choses pour vos propres créations (persos, skins & musiques entre autres).Petite surprise pour récompenser ceux qui ont acheté l'Early Access : vous pourrez lancer la 1.0 avant tous les autres, soit le 11 février.