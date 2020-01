Resident Evil 3 offrira encore plus de modifications que le remake du 2

Dans le cadre d'une interview accordée à Famitsu, les producteurs deont donné quelques éléments au sujet de l'avancée du projet, expliquant dès le début qu'il n'y a aucune crainte d'un report : le chantier étant bouclé à 90 %, le titre sortira dans tous les cas le 3 avril prochain (PC, PS4 & One).Parmi les éléments intéressants qui ressortent des quelques pavés, on retiendra le fait que les développeurs ont davantage voulu pousser la refonte que dansavec encore plus de modifications dans le déroulement pour surprendre les connaisseurs de l'original, incluant également la situation de Brad Vickers qui devrait jouer un plus grand rôle qu'une simple scénette (néanmoins culte) ainsi qu'une évolution de la psychologie de Carlos Oliveira.Encore trois petits mois à patienter.