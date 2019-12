Toujours sur biohazard France la news a été mise à jour avec quelques nouvelles informations.



Voici la plus intéressante...



Le passage dans l'immeuble en début de trailer en vus fps sera belle et bien jouable, mais en vus tps.



La vus fps n'était qu'un artifice monté pour le trailer.







En résumé des informations complémentaires.



Le scénario aura des changements drastique.



Le jeux sera plus orienté action que RE2 Remake.



Tout les personnages aurons un rôle plus important et plus attachant.



Les développeurs ont pris plus de liberté que pour RE2 qui ce voulais très fidèle.



Hunter bêta confirmer



La base du jeux restera la même



Project résistance ne sera pas canon



RDV début d'année prochaine pour le nouveau trailer, avant le lancement du game prévu le 3 Avril avec la promesse de tenir cette date, le développement du jeux en étant à 90% de sont développement.