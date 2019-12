Dreams : ce sera pour le 14 février

L'achat de l'Early Access ayant pris fin la semaine dernière, on se doutait bien qu'une date de sortie n'allait pas tarder pour la 1.0 deet c'est chose faite : le titre sortira officiellement le 14 février 2020, en boîte, et intégrant sur ses serveurs toutes les créations déjà effectuées par la communauté.Malheureusement, il faudra attendre un communiqué plus fourni pour savoir si oui ou non la compatibilité PSVR sera disponible à cette date.