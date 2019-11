L'un des studios derrière Sonic Mania lance son nouveau projet via Kickstarter

Parmi les nombreux profils derrière, on pouvait trouver le studio Headcannon qui après fait du pied à Capcom pour ressusciter(sans succès apparemment) a décidé de se tourner vers son propre projet maison avec, une pure expérience 2D comme on s'y attendait où l'on incarnera un squelette combattant avec la colonne vertébrale piquée à un démon. Normal.Un projet qui passe par Kickstarter mais il faut malheureusement reconnaître pour l'équipe que les foules ne se sont pas déplacées pour la première journée de campagne : seulement un peu plus de 6.000$ récoltés sur les 275.000 souhaités d'ici un mois.Ce n'est pourtant pas faute d'avoir bien mis en avant le chantier avec un premier trailer et même une démo prototype à télécharger, mais peut-être que la nostalgie des jeux 2D fonctionne moins qu'il y a quelques années, ou peut-être aussi manque t-il des supports à l'appel : seul le PC est pour l'heure concernée, avec un lancement prévu au Q1 2020.