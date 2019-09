Gears 5 : un nouvel aperçu de la campagne

Inconnu de tous il y a encore quelques semaines, les vidéos de la campagne decommencent à pleuvoir et l'on se doit de signaler qu'une officielle fait partie du lot, montrant l'Acte 2 avec on nous prévient quelques spoils concernant le scénario. Vous êtes prévenus donc regardez si vous le souhaitez mais éviter d'aborder ces points en commentaires.Une vidéo qui de toute façon a avant tout pour but d'attirer les curieux, les abonnés Game Pass Ultimate (et possesseurs de l'édition du même nom) n'ayant plus aucune raison de zieuter quoi que ce soit à bientôt 48h du démarrage (10 septembre pour les autres).