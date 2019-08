Disney Classic Games : un prix, un développeur et des précisions sur le contenu

On revient rapidement sur l'annonce ou plutôt l'officialisation de celui qui se nommera(ce qui peut d'ailleurs sous-entendre d'autres compiles à venir), où l'on nous a précisé entre temps que le prix sera de 29,99€ quel que soit le support, donc PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Une compile reliftée HD par Digital Eclipse qui aime décidément valider ce type de commandes après celles de Capcom (et) de même que pour SNK (). L'édition et la distribution seront elles prises en charge par Nighthawk pour le compte de Disney, ces derniers n'ayant plus de branche dédiée au secteur JV.Niveau contenu, on sait maintenant concrètement à quoi s'attendre avec :- Le Roi Lion, version MegaDrive- Le Roi Lion, version Super Snes- Le Roi Lion, version GameBoy- Aladdin, version MegaDrive- Aladdin, version GameBoy- Aladdin, version Super GameBoy- Et en bonus, une démo de la version MegaDrive diffusée exclusivement en event à l'époqueSortie prévue en fin d'année.