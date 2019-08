DBZ Kakarot : le trailer de l'arc Cell

Toujours chez Bandai Namco et toujours dans le domaine des adaptations, voici maintenantqui vient confirmer la présence de l'Arc Cell avec en vrac les dernières infos en date :- Teen Gohan, Mirai Trunks et Cell jouables dans cet arc- mini-jeu de bouffe- quête annexe en hommage au filler du permis de conduire- mini-scénario inédit pour Teen Gohan et C-16Plus qu'à nous annoncer l'arc Buu qui a déjà été plus ou moins sous-entendu, tandis qu'on retourne patienter jusqu'au lancement prévu pour début 2020 sur PC, PS4 & One.