Game Pass : Devil May Cry 5 dès aujourd'hui, Kingdom Come et Dead Cells en approche

L'Inside Xbox a permis de révéler les prochains jeux du Game Pass avec du très très lourd, incluantdès aujourd'hui,ce jeudi età la rentrée. Voici la liste.19 août :(PC)(Xbox One)(PC et Xbox One)22 août :(Xbox One)(PC et Xbox One)27 août :(PC et Xbox One)30 août :(PC et Xbox One)5 septembre :(PC et Xbox One)Bonus :- Nouveau trailer de