The Outer Worlds : des visuels et du gameplay

s'est offert une nouvelle présentation du coté de la presse US, dont on peut découvrir un large aperçu via la chaîne PlayStation Underground, accompagnée de nouveaux visuels.Cette nouvelle démo sert à présenter Edgewater, petite colonie dont les habitants vivent pour le simple plaisir du travail dans l'usine de Saltuna, bossant jusqu'à la mort et ayant droit ensuite aux bonnes grâces du cimetière local, du moins à condition d'avoir réglé avant le décès tous les frais d'enterrement.Obsidian a profité pour lâcher quelques points supplémentaires :- Comme la plupart des RPG occidentaux, les dialogues seront à choix multiples et prendront en compte vos compétences. Suffisamment de charisme vous permettra par exemple de mentir à votre interlocuteur.- Vos deux compagnons sur le terrain auront également de l'importance car il suffit d'avoir un ingénieur à vos cotés pour bénéficier de nouvelles options de dialogue sur tout ce qui tient de la technique.- Dans Edgewater comme dans chaque zone, vos décisions auront un effet sur le suivi de l'aventure. Ici notamment, le chef local vous demandera d'aller récupérer un régulateur de puissance dans le quartier voisin, ce qui si vous l'acceptez risquera d'énerver les habitants de ce dernier, qui en ont bien besoin pour poursuivre leur agriculture.sortira le 25 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, récupérable dès la sortie dans le programme Xbox Game Pass.