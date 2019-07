Virtuos annonce The Outer Worlds sur Switch

Le studio Virtuos, qui s'était occupé du portage desur Switch, avait teasé d'autres projets pour l'hybride de Nintendo et on est assez surpris d'apprendre qu'un du lot sera un portage de, le prochain bébé d'Obsidian qui a déjà signé son lancement pour le 25 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.La version Switch n'est pas encore datée, mais arrivera dans tous les cas après les autres.