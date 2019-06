Premier trailer de gameplay pour Ys IX

Le dernier Live Stream de Dengeki PlayStation a dévoilé un premier trailer de gameplay pour, prochain épisode de la saga à venir le 26 septembre prochain (sur PS4) suivant toujours les aventures d'Adol accompagné de Dogi, et de nouveaux compagnons aux pouvoirs particuliers.Pour l'heure, personne ne s'est avancé pour une localisation occidentale mais on peut naturellement miser sur NIS America, avec pourquoi pas à nouveau des portages bonus sur PC et Switch.