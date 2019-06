No More Heroes III : c'est enfin officiel

Finalement, promesse fut tenue pour Suda51 qui nous a enfin officialisé sonque le mec souhaitait au départ sur Wii U et qui arrivera donc sur Nintendo Switch courant 2020, et qui sait plus tard ailleurs comme ce fut le cas pourDans tous les cas, ce sera d'abord sur Switch et en voici le premier trailer.